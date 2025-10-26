Publicidad
La Encrucijada
La conexión artística que da vida a una de las parejas más intensas de la ficción
Antes de La Encrucijada, Abel Folk y Silvia Marsó compartieron escenario en una obra que marcó su complicidad. Hoy, esa química se traslada con fuerza a la televisión.
La serie La Encrucijada se nutre de la experiencia teatral de Abel Folk y Silvia Marsó, quienes ya trabajaron juntos en la obra 'Claveles'.
Su relación escénica previa aporta autenticidad a cada escena entre Octavio y Mariví, personajes que respiran verdad gracias a una conexión forjada mucho antes del rodaje.