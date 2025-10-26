Publicidad
Y ahora Sonsoles
Eligieron el amor y desafiaron las reglas: la historia que conmovió al plató
Victoriano y Antonia dejaron atrás sus votos religiosos para vivir una relación que desafió a la Iglesia y a sus familias, pero nunca a su fe ni a sus convicciones.
En Y ahora Sonsoles, Victoriano y Antonia relataron cómo abandonaron el sacerdocio y la vida monástica tras enamorarse profundamente. “El amor, o es libre o no es amor”, confesó él.
Pese al rechazo social y eclesiástico, ambos siguen creyendo: “No tengo rencor, pero creo que la Iglesia se equivocó y se sigue equivocando”, afirmó Victoriano.