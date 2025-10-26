Publicidad
Una nueva vida
Un nuevo rostro altera el equilibrio emocional de Seyran y despierta los celos de Ferit
La llegada de Akin a la vida de Seyran desata una tormenta emocional en Una nueva vida. ¿Es amor verdadero o parte de un plan de venganza familiar?
Akin aparece en el hospital justo cuando Seyran atraviesa un momento delicado. Aunque parece servicial y encantador, su presencia responde a un chantaje de Kazim.
En Una nueva vida, Ferit se ve amenazado por este nuevo pretendiente, mientras Seyran se muestra distante. ¿Será Akin una oportunidad sentimental o solo un peón en el juego de Ökkes?