María emociona al plató con una versión improvisada tras no ser elegida

María Grant interpretó ‘Back to Black’ en su Audición a ciegas de La Voz, pero ningún coach pulsó el botón. Aun así, Sebastián Yatra le pidió cantar en español.

La joven aceptó y sorprendió con ‘Bésame mucho’, emocionando al plató. Pablo López le pidió: “Vuelve, por favor, te lo pido”, y Malú la animó a regresar en otra edición.