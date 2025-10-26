Publicidad
La Voz
María emociona al plató con una versión improvisada tras no ser elegida
La hija de Miriam Díaz-Aroca no logró que los coaches se giraran en La Voz, pero dejó una huella profunda con su talento y una interpretación inesperada en español.
María Grant interpretó ‘Back to Black’ en su Audición a ciegas de La Voz, pero ningún coach pulsó el botón. Aun así, Sebastián Yatra le pidió cantar en español.
La joven aceptó y sorprendió con ‘Bésame mucho’, emocionando al plató. Pablo López le pidió: “Vuelve, por favor, te lo pido”, y Malú la animó a regresar en otra edición.