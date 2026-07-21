Felipe VI elogia a la Selección Española tras conquistar el Mundial: "Ya sois parte de la historia del deporte"

Felipe VI felicitó a los jugadores por el título mundial y destacó que habían sido fieles a su estilo de juego. El monarca aseguró que el equipo había ganado "con gallardía" y los definió como un conjunto legendario.

Durante la recepción, la Familia Real recibió la nueva camiseta de la Selección con las dos estrellas sobre el escudo, un momento histórico antes de que el equipo continuara las celebraciones rumbo a la Moncloa.

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