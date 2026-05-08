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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Arguiñano para una empanada de pollo perfecta que no se rompe ni se humedece
El cocinero revela paso a paso cómo preparar una empanada de pollo casera con masa incluida, destacando los consejos clave para lograr un resultado crujiente y equilibrado en casa.
Karlos Arguiñano ha elaborado una empanada de pollo completamente casera, desde la masa hasta el relleno, tras el reto planteado por sus invitados. El resultado es una receta tradicional, natural y llena de sabor.
Entre sus claves, destaca dejar enfriar el relleno antes de montar la empanada y hacer pequeños agujeros en la parte superior para que el vapor salga durante el horneado y evitar que se estropee.