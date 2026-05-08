El truco de Arguiñano para una empanada de pollo perfecta que no se rompe ni se humedece

Karlos Arguiñano ha elaborado una empanada de pollo completamente casera, desde la masa hasta el relleno, tras el reto planteado por sus invitados. El resultado es una receta tradicional, natural y llena de sabor.

Entre sus claves, destaca dejar enfriar el relleno antes de montar la empanada y hacer pequeños agujeros en la parte superior para que el vapor salga durante el horneado y evitar que se estropee.