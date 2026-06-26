Un infarto cambia el destino de los De la Reina en Sueños de libertad durante la esperada firma del acuerdo

Todo parecía preparado para formalizar el acuerdo después de que Antoine Brossard aceptara la contraoferta de Damián. Sin embargo, el empresario irrumpe en la casa de los De la Reina exigiendo una disculpa de Tasio por el enfrentamiento que habían protagonizado.

En plena discusión, Brossard comienza a encontrarse mal y busca desesperadamente sus pastillas para el corazón. El empresario fallece a causa de un infarto, mientras Damián se pregunta si podría haberse salvado de haber llevado consigo la medicación. Todo parece complicarse en Sueños de libertad.

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