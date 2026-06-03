El truco de Arguiñano para elevar un pollo teriyaki sencillo con un acompañamiento inesperado

Karlos Arguiñano propone un plato de pollo teriyaki que destaca por el equilibrio entre ingredientes y por una elaboración sencilla en su Cocina abierta. Los muslos se marinan en salsa teriyaki antes de cocinarse y terminar de hacerse en una salsa elaborada con caldo de pollo y harina de maíz refinada.

Como complemento, el cocinero prepara un carpaccio de melón salteado que aporta un contraste diferente al conjunto. El toque final llega con unas lascas de queso Idiazabal, pimienta negra recién molida y perejil, que refuerzan el sabor de una receta pensada para sorprender a los invitados.

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