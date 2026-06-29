Triana deslumbra en La Voz Kids y conquista a Becky G con una actuación llena de fuerza

Triana fue la encargada de abrir los Asaltos del equipo de Ana Mena con una interpretación de Señora marcada por la fuerza, la emoción y la personalidad. Su actuación captó la atención de coaches y asesores desde el primer momento en La Voz Kids.

Tras su actuación, Ana Mena la abrazó emocionada y destacó su capacidad para transmitir. Becky G elogió su presencia sobre el escenario, mientras Luis Fonsi también reconoció la valentía con la que afrontó un momento tan importante.

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