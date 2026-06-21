El tremendo susto de Lolita que helará la sangre al público en la próxima entrega de Tu cara me suena

El plató de Tu cara me suena pasará de las risas a la máxima preocupación en cuestión de segundos en su próximo programa. Un inesperado y alarmante contratiempo acaparará toda la atención de la noche cuando Lolita termine por los suelos tras sufrir una aparatosa caída en plena grabación. El tremendo golpe, que se ha desvelado en el emotivo avance de la nueva gala, ha encendido de inmediato todas las alarmas entre el equipo del formato de Antena 3.

El incidente cogerá por sorpresa a todos los presentes, provocando que tanto el presentador como el resto de miembros del jurado se levanten corriendo de sus asientos para socorrer a la artista. Aunque el programa es conocido por su tono festivo y desenfadado, el rostro de preocupación de sus compañeros reflejará la gravedad de un momento de máxima tensión que promete dejar a la audiencia conteniendo el aliento hasta descubrir cómo se encuentra la querida cantante tras el gran susto.

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