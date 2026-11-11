La trampa de Berrak contra Serhat en El secreto: Hayal e Ilkim creen que su padre desconfía de ellas

Berrak ha encontrado una nueva oportunidad para poner a Hayal e Ilkim en contra de Serhat. Después de que Sevim solicitara una prueba de paternidad a escondidas, la exmujer del empresario ha colocado los resultados en su habitación para que sus hijas los descubran.

Con una excusa, Berrak ha enviado a Hayal al dormitorio de su padre, donde la joven ha encontrado los documentos. Completamente angustiada, ha acudido a Ilkim convencida de que Serhat duda de su paternidad en El Secreto. ¿Conseguirá el empresario aclarar lo ocurrido antes de que sus hijas se distancien de él?