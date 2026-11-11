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EL SECRETO
Serhat sorprende a Zeynep en El secreto con un regalo que demuestra cuánto la conoce
La joven ha recibido un inesperado paquete durante su primer día como orientadora en el colegio de las hijas de Serhat. Un pequeño detalle que le ha recordado un momento especial.
Zeynep ha comenzado su nueva etapa profesional con una emotiva sorpresa de Serhat. Mientras revisaba los expedientes de los alumnos, una compañera le ha entregado unos chocolates acompañados de una nota en la que el empresario demostraba conocer sus costumbres.
El regalo ha hecho que Zeynep recuerde una conversación nocturna en la mansión Tecer, cuando le confesó que comía chocolate para relajarse al estar enfadada. Aquel momento, marcado por sus problemas con Berrak, no pasó desapercibido para Serhat, que ahora ha demostrado que sigue pendiente de ella en El Secreto.