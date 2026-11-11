El cruel plan de Berrak deja a Zeynep destrozada en El secreto: Kader es separada de su familia

Berrak ha recurrido a Tibet para conseguir que Kader abandone la mansión de los Tecer. Aprovechando que Tülay y Erkan, antiguos maltratadores de la niña, siguen siendo sus tutores legales, han conseguido que los servicios sociales intervengan.

Cuando Zeynep estaba a punto de llevarse a Kader a su casa, los agentes han aparecido para hacerse cargo de ella. La pequeña ha suplicado entre lágrimas que no la separen de Zeynep, pero no han podido evitarlo. Completamente destrozada, la profesora ha encontrado consuelo en Serhat, que le ha prometido arreglar la situación en El Secreto.