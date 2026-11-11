Serhat se rinde ante Zeynep en El secreto: un vestido negro y un baile que demuestra su conexión

La complicidad entre Serhat y Zeynep sigue creciendo en El Secreto. Después de bailar con sus hijas, el empresario ha invitado a la joven a disfrutar de una romántica canción turca. Ella llevaba puesto el elegante vestido negro que él mismo le había regalado.

Durante el baile, Serhat no ha podido apartar los ojos de Zeynep, protagonizando un momento cargado de emoción. Las miradas entre ambos han vuelto a demostrar la química que existe entre ellos y una conexión cada vez más difícil de ignorar.