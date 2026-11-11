Serhat da un paso inesperado con Zeynep en El secreto: una decisión que podría cambiar el futuro de Kader

La intervención de los servicios sociales ha dejado a Zeynep destrozada después de que Kader fuera apartada de su lado. Desesperada por recuperar a la niña, busca una solución que le permita volver a estar con ella.

Serhat, decidido a ayudarla, le plantea una alternativa tan inesperada como importante: casarse con él. El empresario considera que el matrimonio podría facilitar que Kader regrese con ellos. Una propuesta que sitúa a Zeynep ante una decisión trascendental, en un momento marcado por la preocupación por la pequeña en El Secreto.