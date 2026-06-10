La traición que Halis no perdona: expulsa a Ferit de casa tras descubrir el secreto que ocultaba

La situación estalla en la mansión cuando Seyran decide revelar que Ferit hipotecó la propiedad para conseguir el dinero con el que comprar las piedras. La noticia deja a toda la familia en estado de shock y obliga a destapar también la implicación de Suna en una operación que se había mantenido oculta hasta ese momento en Una nueva vida.

Incapaz de asumir que el patrimonio familiar haya quedado comprometido sin su conocimiento, Halis pierde el control delante de todos. El patriarca carga contra Ferit, le propina un bofetón y toma una decisión drástica que rompe por completo la relación entre ambos: echarlo de la mansión de manera inmediata.

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