Torito enciende La Pista y baila 'Clima tropical' con un espectador dominicano

Torito regresó a Pasapalabra más de un año después y volvió a demostrar su capacidad para transformar el ambiente. Ya había sorprendido en programas anteriores con su energía, su colorido vestuario y hasta inspirando una broma sobre una prueba nueva gracias a su peinado.

En La Pista, cumplió su compromiso con un espectador dominicano y se lanzó a bailar al sonar 'Clima tropical', de Dani Fernández. Aunque el duelo lo ganó Mariola Fuentes, el protagonismo fue para Torito, que subió la temperatura del plató con un momento tan divertido como imprevisible.