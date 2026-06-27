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EL HORMIGUERO
Toñi Moreno se sincera en televisión y sorprende con confesiones sobre su infancia, su carrera y una atrevida promesa
La presentadora visitó por primera vez el espacio de Pablo Motos y repasó algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional en una entrevista llena de anécdotas.
Toñi Moreno debutó como invitada en El Hormiguero para hablar de sus proyectos actuales y recordar momentos que han marcado su trayectoria. La comunicadora sorprendió al revelar que comenzó en televisión con solo 14 años por la “angustia” de sacar adelante a su humilde familia.
Durante la conversación también habló de una atrevida promesa relacionada con Instagram y compartió la divertida anécdota de cuando llegó a pensar que estaba embarazada mientras se encontraba en una carnicería.
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