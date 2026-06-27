Toñi Moreno se sincera en televisión y sorprende con confesiones sobre su infancia, su carrera y una atrevida promesa

Toñi Moreno debutó como invitada en El Hormiguero para hablar de sus proyectos actuales y recordar momentos que han marcado su trayectoria. La comunicadora sorprendió al revelar que comenzó en televisión con solo 14 años por la “angustia” de sacar adelante a su humilde familia.

Durante la conversación también habló de una atrevida promesa relacionada con Instagram y compartió la divertida anécdota de cuando llegó a pensar que estaba embarazada mientras se encontraba en una carnicería.

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