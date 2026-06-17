Tom Holland y Zendaya revelan en El Hormiguero cómo gestionan la fama

El Hormiguero recibe a Tom Holland y Zendaya en una de las entrevistas más destacadas de la temporada. Los actores comparten detalles sobre sus futuros trabajos, entre ellos Spider-Man: Brand New Day, además de repasar algunos de los desafíos que afrontan en esta nueva etapa profesional.

Durante su visita también hay espacio para descubrir aspectos menos conocidos de su día a día y conocer cómo gestionan la enorme repercusión que acompaña a sus carreras. La pareja, convertida en una de las más seguidas de la industria del cine, protagoniza una noche marcada por el glamour y la expectación.

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