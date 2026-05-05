Todo o nada en El Rosco: David afronta la decisión más delicada ante Javier

El duelo entre Javier y David en Pasapalabra ha sido de máxima igualdad y sin un solo fallo por parte de ninguno. La jugada más brillante la ha firmado el madrileño, encadenando diez aciertos consecutivos que le permitieron cerrar la primera vuelta con 22 letras en verde. David, por su parte, alcanzó los 20 con prudencia, midiendo tiempos y riesgos hasta quedar en posición de empatar.

Con el empate sobre la mesa y el bote de 454.000 euros presente, Javier optó por confiar y no arriesgar más. Esa decisión dejó a David con todo el peso del desenlace: sabía una palabra más capaz de darle la victoria. El silencio previo lo decía todo antes de elegir entre ir a por todas… o aceptar el pacto.