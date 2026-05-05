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“¡Qué dolor!”: el gazapo de Roberto Leal al confundir dos canciones en Pasapalabra

Pasapalabra

Roberto Leal se equivoca en directo y convierte un despiste en uno de los momentos más divertidos

El presentador ha vivido un lapsus inesperado en La Pista al mezclar dos canciones, reaccionando con humor y arrancando las risas de todo el plató.

Alberto Mendo
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El despiste se produjo tras el duelo ganado por Mariló Montero frente a Dani Muriel, cuando la invitada acertó a la primera 'Qué dolor', de Raffaella Carrà. Roberto Leal quiso aportar una curiosidad musical, asegurando que se trataba de una versión de una canción de Gianluca Grignani, convencido de su dato.

Pocos segundos después, el pinganillo le sacó del error: esa información correspondía en realidad al tema que iba a sonar justo después. Roberto no dudó en rectificar con naturalidad y bromear sobre su fallo, demostrando, una vez más, su capacidad para reírse de sí mismo en Pasapalabra.

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