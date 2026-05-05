Un arroz al punto: Dani Muriel deja servido el ¿Dónde Están? y Javier remata el pleno

La prueba ha arrancado con bromas gastronómicas cuando los invitados pedían algo para picar y Roberto Leal desvelaba que las opciones eran dos platos muy tentadores. Javier eligió el arroz caldoso y David se quedó con la fideuá, aunque pronto quedó claro que aquí no se trataba de comer, sino de memorizar bien mariscos, pescados y verduras escondidos tras los números.

Dani Muriel y Raquel Sánchez Silva guiaron el panel con aciertos constantes que dejaron el pleno al alcance de la mano. El actor se quedó a un paso de completarlo y Javier aprovechó su siguiente turno para cerrarlo. Un acierto compartido que supo tan bien como un arroz en su punto en Pasapalabra.