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Pasapalabra
Un título imposible convierte La Pista en un rompecabezas para Raquel Sánchez Silva y Jero García
Los dos invitados han protagonizado uno de los duelos más desconcertantes, incapaces de descifrar una canción que terminó resistiéndose hasta el final.
Desde el primer fragmento, el tema de 1995 sonó tan peculiar que ambos invitados asumieron rápidamente que el acierto sería complicado. Las risas se multiplicaron en Pasapalabra a medida que pasaban los segundos y ni el ritmo ni la melodía lograban llevarles al título correcto, en una prueba ya marcada por el reciente gazapo de Roberto Leal.
Ante el bloqueo total, el presentador recurrió a una ayuda insólita: decir el título al revés, como reflejado en un espejo. Lejos de aclarar el misterio, la pista terminó por enredar aún más a Raquel y Jero, sellando un duelo que acabó inevitablemente en blanco.