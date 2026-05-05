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Un acierto imposible: el lío de Raquel Sánchez Silva y Jero García con su canción en La Pista

Pasapalabra

Un título imposible convierte La Pista en un rompecabezas para Raquel Sánchez Silva y Jero García

Los dos invitados han protagonizado uno de los duelos más desconcertantes, incapaces de descifrar una canción que terminó resistiéndose hasta el final.

Alberto Mendo
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Desde el primer fragmento, el tema de 1995 sonó tan peculiar que ambos invitados asumieron rápidamente que el acierto sería complicado. Las risas se multiplicaron en Pasapalabra a medida que pasaban los segundos y ni el ritmo ni la melodía lograban llevarles al título correcto, en una prueba ya marcada por el reciente gazapo de Roberto Leal.

Ante el bloqueo total, el presentador recurrió a una ayuda insólita: decir el título al revés, como reflejado en un espejo. Lejos de aclarar el misterio, la pista terminó por enredar aún más a Raquel y Jero, sellando un duelo que acabó inevitablemente en blanco.

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