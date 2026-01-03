Tensiones, secretos y giros inesperados sacuden los próximos capítulos de Renacer

En los avances de los próximos capítulos de Renacer, Uras llega con Harun gravemente herido y las dudas aumentan a medida que Bahar, Naz y Maral lidian con las consecuencias de traiciones y dolorosas revelaciones que marcarán un antes y un después.

La tensión sigue al alza cuando Harun exige respuestas a Maral y Bahar recibe la inesperada noticia de la decisión de Evren de vivir con ella, una unión que obliga a todos a replantearse sus alianzas en la trama.