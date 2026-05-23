Tensión y traición: Álvaro estalla tras descubrir quién le ha delatado

La tensión se dispara cuando Álvaro decide enfrentarse directamente a Salva después de descubrir que le ha delatado. El choque entre ambos deja al descubierto el deterioro de su relación y provoca un momento de máxima tensión.

En el capítulo 566 de Sueños de libertad, las consecuencias de la traición empiezan a afectar a varios personajes, mientras el conflicto amenaza con complicar todavía más la situación dentro de la trama familiar y empresarial.

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