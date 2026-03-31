Tensión en Azuaga tras varios episodios violentos en Semana Santa

La preocupación se ha instalado en Azuaga, Badajoz, donde varios vecinos aseguran haber sufrido agresiones durante la última semana, coincidiendo con las celebraciones de Semana Santa. Según relatan, los episodios han sido reiterados y han generado alarma en el municipio.

Los testimonios apuntan a que se han producido hasta cuatro agresiones en pocos días, una de ellas calificada como muy grave. La situación ha elevado la sensación de inseguridad entre los residentes, que reclaman medidas para frenar estos hechos.