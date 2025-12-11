La tensa persecución que marcó la etapa de Antonio Albella en el Locomía renovado

Albella repasa una etapa crucial de su carrera, marcada por la reinvención de Locomía tras la salida de Xavier Font. Según cuenta, desconocían el rechazo organizado desde los clubes de fans, que los acusaban de usurpar la identidad del grupo original.

El actor y cantante recuerda cómo aquella hostilidad derivó en una inesperada explosión mediática. Incluso fingió perder el conocimiento en un incidente que multiplicó la atención televisiva, impulsando las ventas del disco. Pese a la tensión, afirma mirar esos años con afecto y gratitud por el impacto logrado.