La temeraria decisión de Ferit tras salvarse de la muerte provoca un nuevo choque con Halis

Ferit logra salir con vida de una situación límite gracias a la aparición de los guardaespaldas enviados por Halis cuando estaba a punto de recibir un disparo. Sin embargo, lejos de sentirse aliviado, el joven regresa marcado por las críticas que había recibido previamente por su búsqueda de las piedras.

La tensión estalla cuando Ferit responde a los reproches de su abuelo con una frase cargada de rabia y se niega a abandonar su objetivo. Decidido a no regresar con las manos vacías, se escapa de la vigilancia de los hombres de Halis y reanuda la persecución del estafador, desafiando una vez más el peligro en Una nueva vida.

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