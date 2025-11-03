Tamara Falcó sorprende en El Hormiguero con su anécdota más loca: le dio las largas a la Guardia Civil

Tamara Falcó protagonizó uno de los momentos más comentados de la tertulia de El Hormiguero al confesar que, sin darse cuenta, le dio las largas a un coche de la Guardia Civil. La marquesa explicó que solo quería meterles prisa porque iban demasiado despacio, sin imaginar que se trataba de una patrulla.

Sus compañeros, entre risas y sorpresa, no daban crédito a la historia. Falcó aseguró que siente un gran respeto por el cuerpo y que todo fue un simple malentendido que terminó convirtiéndose en una divertida anécdota televisiva.