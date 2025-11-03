Nancho Novo: “Damián no ve que su mayor amenaza está bajo su propio techo”

Nancho Novo desvela que el mayor error de Damián es su confianza ciega en Gabriel, sin sospechar que su propio sobrino trama su ruina. El intérprete admite que le “mosquea” la ceguera de su personaje, pese a su supuesta inteligencia y control.

El actor también adelanta que Damián tardará en descubrir la traición, mientras Andrés será el primero en sospechar. Novo comenta además el placer de rodar en Toledo, destacando la belleza de sus escenarios y la fuerza que aportan a cada escena.