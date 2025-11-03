Adiós a la humedad en casa: los trucos de Ordenatriz para eliminar manchas en ventanas y mamparas

La humedad se cuela en hogares durante los meses lluviosos, dejando manchas y olores difíciles de quitar. Ordenatriz propone soluciones simples para combatir este problema común en baños, ventanas y tendederos.

En la ducha, bastan jabón y mopa para limpiar la humedad superficial, aunque si está incrustada, recomienda aplicar lejía durante ocho horas. Para los cristales, sugiere usar lavavajillas o alcohol, evitando así que el vaho y las gotas se acumulen.