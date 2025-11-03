Joaquina se rompe en La Voz tras la actuación del equipo de Pablo López: “Me recordó a mi historia”

El cierre del equipo de Pablo López en la Gran Batalla de La Voz dejó a todos con el corazón encogido. Sisi, Mar, Elena (La Cangreja), Sara y Estefanía interpretaron ‘Tulipanes’ en una actuación cargada de emoción y complicidad. El coach, junto a su asesora Chiara Oliver, tuvo que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la noche.

Entre las reacciones, la más intensa fue la de Joaquina. La artista venezolana rompió a llorar al identificarse con Estefanía, su paisana, recordando lo duro que fue dejar atrás su país. La interpretación conmovió a todos los presentes.