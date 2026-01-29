Tallarines con vieiras, la fusión de la pasta y el mar según Arguiñano

Karlos Arguiñano propone una receta de tallarines con vieiras que destaca por su equilibrio entre la textura de la pasta y la delicadeza del marisco. La preparación parte de una salsa melosa a base de chalotas, nata, tomate y vino blanco, que envuelve los tallarines y crea un fondo cremoso sobre el que se ensamblan las vieiras salteadas.

El chef detalla el proceso paso a paso, desde la limpieza de las vieiras hasta la cocción de la pasta al dente, rematando el plato con cebollino y perejil picado para aportar frescura.