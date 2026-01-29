Publicidad
Sueños de libertad
Salva despierta un recuerdo inesperado al oler el jersey de Claudia
Un gesto aparentemente inocente de Salva provoca confusión en Claudia, que abandona apresuradamente la taberna tras una declaración intrigante del hombre.
En una noche lluviosa Salva se acerca a Claudia para oler su jersey impregnado de violetas, lo que le trae a la memoria a “alguien muy especial”.
Claudia, desconcertada por la reacción, se excusa y sale antes de cenar juntos, dejando en el aire si existe otra persona en la vida de Salva.