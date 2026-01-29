Publicidad
Sueños de libertad
Andrés revela a Begoña la aventura entre Gabriel y María y propone tomar medidas legales
Andrés enfrenta a Begoña con pruebas que vinculan a Gabriel y María como amantes, abriendo una nueva crisis de confianza y un planteamiento de denuncia que podría alterar las relaciones dentro de la familia De la Reina.
Andrés presenta a Begoña fotografías que confirmarían la relación secreta entre Gabriel y María, lo que deja a la enfermera en estado de shock y replanteándose sus próximos pasos.
Convencido de que este descubrimiento es una oportunidad para recuperar el control de sus vidas, propone llevar el caso ante las autoridades, aunque Begoña pide tiempo para asimilar la impactante revelación.