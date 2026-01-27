Publicidad
El Hormiguero
Revilla, sobre una dimisión de Pedro Sánchez: “Me sorprende”
Miguel Ángel Revilla analizó la situación del presidente del Gobierno y mostró su sorpresa por su resistencia política, considerando todo lo que ha ocurrrido en su mandato.
Durante su visita a El Hormiguero, Revilla confesó que le sorprende la fortaleza de Pedro Sánchez para mantenerse en el cargo pese a las presiones, críticas y pactos complicados.
El expresidente cántabro opinó que otros líderes en su lugar habrían dimitido hace tiempo. Aun así, destacó que Sánchez sigue resistiendo ante un escenario político muy complejo.