Revilla, sobre una dimisión de Pedro Sánchez: “Me sorprende”

Durante su visita a El Hormiguero, Revilla confesó que le sorprende la fortaleza de Pedro Sánchez para mantenerse en el cargo pese a las presiones, críticas y pactos complicados.

El expresidente cántabro opinó que otros líderes en su lugar habrían dimitido hace tiempo. Aun así, destacó que Sánchez sigue resistiendo ante un escenario político muy complejo.