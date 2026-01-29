Pan nutritivo de maíz y trigo con pipas de girasol para tus desayunos y meriendas

La propuesta de pan de maíz y trigo con pipas de girasol que presenta Joseba Arguiñano destaca por su miga esponjosa y corteza dorada, enriquecida con semillas que aportan textura y nutrientes esenciales. La receta requiere una premasa de maíz elaborada el día anterior, lo que potencia sabor y estructura.

Tras mezclar la premasa con el resto de los ingredientes (harinas, agua, masa madre, levadura y aceite) se deja fermentar, se forma la hogaza y se hornea hasta obtener un pan dorado y crujiente. Las pipas de girasol se adhieren en el exterior antes del horneado para intensificar el aroma tostado y la presentación.