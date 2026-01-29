Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3

El capitán en Japón

El capitán en Japón pone a prueba Joaquín y su familia, estreno el miércoles en Antena 3

El capitán en Japón mostrará a Joaquín, Susana y sus hijas enfrentándose a la cultura japonesa, con retos inéditos y experiencias sorprendentes en un país totalmente distinto.

Patri Bea
Publicado:

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela inician una aventura en Japón tras su periplo por América, con pruebas que van desde enfrentamientos con luchadores de sumo hasta experiencias de ocio locales.

El capitán en Japón busca captar la cotidianidad y el choque cultural de la familia en un destino muy distinto a lo visto hasta ahora.

Antena 3» Vídeos