El capitán en Japón pone a prueba Joaquín y su familia, estreno el miércoles en Antena 3

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela inician una aventura en Japón tras su periplo por América, con pruebas que van desde enfrentamientos con luchadores de sumo hasta experiencias de ocio locales.

El capitán en Japón busca captar la cotidianidad y el choque cultural de la familia en un destino muy distinto a lo visto hasta ahora.