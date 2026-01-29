Publicidad
El Hormiguero
El espía tecnológico Suko alerta sobre cómo la inteligencia artificial está transformando y poniendo en riesgo el sector musical
El colaborador de El Hormiguero advirtió sobre el impacto creciente de la inteligencia artificial en la música, señalando la proliferación de canciones generadas por IA y su efecto en artistas y sellos tradicionales.
Suko afirmó que casi la mitad de la música que se consume actualmente podría estar producida con inteligencia artificial, una señal del auge de estas técnicas y de los desafíos que enfrentan los creadores humanos en un mercado saturado de contenidos digitalmente generados.
Explicó también que grandes discográficas están lucrándose con producciones automatizadas, lo que podría desplazar el talento creativo tradicional.