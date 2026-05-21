Los talents de La Voz Kids ponen a prueba su puntería con un divertido juego

Los talents de la segunda noche de Audiciones a ciegas participaron en el juego Tira y responde: Coach Challenge. Con una pelota y varios vasos personalizados, los niños debían acertar en uno de ellos para descubrir la pregunta que tenían que contestar sobre los coaches del programa.

Las respuestas más espontáneas y las ocurrencias de los pequeños protagonizaron algunos de los momentos más divertidos. Entre imitaciones, emojis y personajes animados, los concursantes demostraron que en La Voz Kids también hay espacio para el humor fuera del escenario.

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