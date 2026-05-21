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LA VOZ KIDS
Los talents de La Voz Kids ponen a prueba su puntería con un divertido juego
Los concursantes del programa protagonizan uno de los momentos más divertidos de la edición con una dinámica inesperada cargada de humor y competitividad.
Los talents de la segunda noche de Audiciones a ciegas participaron en el juego Tira y responde: Coach Challenge. Con una pelota y varios vasos personalizados, los niños debían acertar en uno de ellos para descubrir la pregunta que tenían que contestar sobre los coaches del programa.
Las respuestas más espontáneas y las ocurrencias de los pequeños protagonizaron algunos de los momentos más divertidos. Entre imitaciones, emojis y personajes animados, los concursantes demostraron que en La Voz Kids también hay espacio para el humor fuera del escenario.
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