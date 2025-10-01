Dafne Fernández sorprende en Pasapalabra con Ilarié y desconcierta a Roberto Leal

Dafne Fernández volvió a destacar en Pasapalabra tras imponerse a Txabi Franquesa en La Pista. Reconoció en segundos Ilarié, el mítico tema de Xuxa, y logró un pleno que recordó a su sobresaliente inicio en el programa.

El momento más curioso llegó cuando, tras acertar la canción, preguntó si había polémica. La ocurrencia desconcertó a Roberto Leal, que confesó quedarse con la intriga. La actriz cerró su paso con un gesto generoso hacia su rival.