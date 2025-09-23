Una boda de ensueño en Cádiz: Pablo López y Laura Rubio celebran su enlace con 300 invitados y una fiesta inolvidable

Pablo López y Laura Rubio han celebrado su segunda boda rodeados de más de 300 invitados en una finca de la sierra de Cádiz. La pareja volvió a darse el sí quiero tras su enlace privado en Madrid el pasado mes de junio. El evento estuvo lleno de sorpresas, entre ellas un espectacular globo aerostático y una estricta norma para preservar la intimidad: prohibido usar teléfonos móviles.

Aunque grandes amigos como Alejandro Sanz y David Bisbal no pudieron asistir, la lista de invitados estuvo cargada de estrellas. Entre los presentes se encontraban Luis Fonsi, David Bustamante, Lola Índigo y Vanesa Martín. Según reveló Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, Antonio Orozco no logró llegar porque perdió el vuelo. La fiesta se prolongó hasta las cuatro de la mañana en un ambiente inolvidable.