La divertida ocurrencia de Manu en Pasapalabra: la tortilla Franquesa que conquistó a todos

Manu volvió a brillar en Pasapalabra con uno de sus poemas más creativos, dedicados a despedir a los invitados. En esta ocasión, el concursante jugó con los nombres de Dafne Fernández, Iván Sánchez, Candela Serrat y Txabi Franquesa, logrando un cierre lleno de humor.

El momento más aplaudido llegó con la ocurrencia de inventar la tortilla Franquesa, una idea que Roberto Leal no dudó en señalar como “otro espectáculo” para el cómico. Entre versos y carcajadas, Manu consiguió arrancar sonrisas justo antes de afrontar El Rosco.