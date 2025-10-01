Antena 3 LogoAntena3
La aspirante se queda en blanco en la Silla Azul

Pasapalabra

Flores se queda en blanco en la Silla Azul de Pasapalabra por culpa de los nervios

La tensión de la prueba superó a la aspirante, que falló rápido en su turno pese a los ánimos de Roberto Leal.

Alberto Mendo
La Silla Azul volvió a demostrar por qué es la parte más impredecible de Pasapalabra. Flores inició con acierto, pero pronto se bloqueó y encadenó dos errores que la dejaron fuera de la prueba.

Roberto Leal intentó tranquilizarla, recordando que los nervios son habituales en el concurso. Manu y Rosa coincidieron en que, aunque en casa parezca sencillo, en el plató la tensión multiplica la dificultad.

