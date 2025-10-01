Publicidad
Pasapalabra
Flores se queda en blanco en la Silla Azul de Pasapalabra por culpa de los nervios
La tensión de la prueba superó a la aspirante, que falló rápido en su turno pese a los ánimos de Roberto Leal.
La Silla Azul volvió a demostrar por qué es la parte más impredecible de Pasapalabra. Flores inició con acierto, pero pronto se bloqueó y encadenó dos errores que la dejaron fuera de la prueba.
Roberto Leal intentó tranquilizarla, recordando que los nervios son habituales en el concurso. Manu y Rosa coincidieron en que, aunque en casa parezca sencillo, en el plató la tensión multiplica la dificultad.