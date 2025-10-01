Rosa se emociona en Pasapalabra con una despedida inolvidable

Rosa vivió un momento especial en Pasapalabra al despedirse de los invitados de la semana. La concursante gallega destacó la complicidad con Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat, asegurando que era la primera vez que coincidía nuevamente con los cuatro.

Visiblemente emocionada, Rosa agradeció su cercanía y cariño, confesando que se iba con el corazón lleno y con el alma contenta. La despedida, cargada de gratitud y optimismo, dejó entrever su deseo de volver a encontrarse con ellos dentro o fuera del programa.