Manu se la juega en El Rosco de Pasapalabra tras el fallo de Rosa

El enfrentamiento entre Manu y Rosa en El Rosco de Pasapalabra se resolvió con máxima tensión. Rosa arriesgó con 21 aciertos y un fallo, confiada en que su rival superaría su marca, pero la jugada no salió como esperaba.

En el último turno, Manu se quedó solo ante Roberto Leal con la misión de dar la vuelta al marcador. Con dos aciertos era suficiente para asegurar la victoria y mantener el color naranja. Un desenlace vibrante que cerró la participación de Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat como invitados.