Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco

Pasapalabra

El error de Rosa en El Rosco que da ventaja a Manu en Pasapalabra

Un despiste en la primera vuelta del Rosco frenó a Rosa y permitió a Manu tomar el control en un duelo que se decidió por mínimos.

Alberto Mendo
Publicado:

El Rosco avanzaba igualado cuando Rosa cometió un fallo inesperado al no pasar una palabra clave. Ese error de concentración cambió por completo el rumbo de su enfrentamiento con Manu.

La concursante intentó rehacerse y buscar la remontada, pero otro lapsus terminó sentenciando sus opciones. Manu aprovechó la ocasión para mantener su ventaja y firmar una nueva victoria en Pasapalabra.

Antena 3» Vídeos