Publicidad
Pasapalabra
El error de Rosa en El Rosco que da ventaja a Manu en Pasapalabra
Un despiste en la primera vuelta del Rosco frenó a Rosa y permitió a Manu tomar el control en un duelo que se decidió por mínimos.
El Rosco avanzaba igualado cuando Rosa cometió un fallo inesperado al no pasar una palabra clave. Ese error de concentración cambió por completo el rumbo de su enfrentamiento con Manu.
La concursante intentó rehacerse y buscar la remontada, pero otro lapsus terminó sentenciando sus opciones. Manu aprovechó la ocasión para mantener su ventaja y firmar una nueva victoria en Pasapalabra.