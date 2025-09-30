El error de Rosa en El Rosco que da ventaja a Manu en Pasapalabra

El Rosco avanzaba igualado cuando Rosa cometió un fallo inesperado al no pasar una palabra clave. Ese error de concentración cambió por completo el rumbo de su enfrentamiento con Manu.

La concursante intentó rehacerse y buscar la remontada, pero otro lapsus terminó sentenciando sus opciones. Manu aprovechó la ocasión para mantener su ventaja y firmar una nueva victoria en Pasapalabra.