Un talent deja sin palabras a Pablo López y provoca el giro unánime de los coaches

La Voz vivió un momento único con la actuación de Luis El Granaíno, que interpretó ‘No me conviene’ y logró que los cuatro coaches girasen su silla. “Se ha hecho el silencio aquí”, confesó Pablo López.

Malú intentó convencerlo con su habitual intensidad: “Si solo vinieseis conmigo, sería un lujo”, dijo al talent y a su primo Tuto, el guitarrista.