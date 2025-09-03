Publicidad
EL HORMIGUERO
Susana Saborido relata la divertida anécdota que sufrió con Joaquín tras una barbacoa con amigos
La pareja acudió a Antena 3 para presentar Emparejados y compartir anécdotas. Entre risas, Susana desveló cómo Joaquín la dejó fuera de casa tras una fiesta con amigos.
Joaquín Sánchez y Susana Saborido visitaron el plató de El Hormiguero para hablar de Emparejados, su nuevo proyecto televisivo. Como es habitual, lograron arrancar carcajadas contando alguna de sus historias más divertidas.
Susana recordó la última trastada de Joaquín, cuando tras organizar una barbacoa con amigos, él se marchó a dormir con su móvil… dejándola encerrada en el jardín. La anécdota provocó un estallido de risas entre todos.