Shaila Dúrcal y Carmen Morales, rivales por un día en La Pista de Pasapalabra

Shaila Dúrcal y Carmen Morales han visitado Pasapalabra por primera vez juntas, pero como rivales en La Pista. El duelo ha comenzado con dudas, pero ambas han reconocido el estilo de Marc Anthony.

Carmen ha acertado ‘Valió la pena’ en la segunda pista, aunque ha admitido que fue gracias a su hermana. Roberto Leal ha celebrado la complicidad entre ambas en este duelo inédito.