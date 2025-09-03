Publicidad
Pasapalabra
Shaila Dúrcal y Carmen Morales, rivales por un día en La Pista de Pasapalabra
Las hermanas han coincidido por primera vez en el plató del concurso y han protagonizado un divertido duelo musical que se ha resuelto con trabajo en equipo.
Shaila Dúrcal y Carmen Morales han visitado Pasapalabra por primera vez juntas, pero como rivales en La Pista. El duelo ha comenzado con dudas, pero ambas han reconocido el estilo de Marc Anthony.
Carmen ha acertado ‘Valió la pena’ en la segunda pista, aunque ha admitido que fue gracias a su hermana. Roberto Leal ha celebrado la complicidad entre ambas en este duelo inédito.